Ceb — о словах Puppey: нет, тебе не нужно быть дегенератом, чтобы стать лучшим в Dota 2

Двукратный чемпион The International Себастьян Ceb Дебс прокомментировал резкие слова Клемента Puppey Иванова о секрете успеха в Dota 2. Ранее легендарный эстонский капитан заявил, что «для победы нужно быть дегенератом» и полностью посвятить себя игре.
Я всегда уважал и буду уважать Puppey, но вам, конечно же, не нужно быть дегенератом или 18-летним, чтобы быть лучшим в этой игре. На самом деле всё совсем наоборот. Не дайте себя одурачить, иначе он лишит вас всех шансов на успех. Единственное, что верно в том высказывании, — тебе нужно много играть.
И Ceb знает, о чём говорит. В составе OG он выиграл два чемпионата мира по Dota 2 подряд — The International 8 и The International 9. Тогда в составе был лишь один по-настоящему молодой игрок — 18-летний Ana. Что касается умственных качеств, то Ceb запомнился как один из лучших мотиваторов и психологов в киберспорте, благодаря чему OG даже в крайне важных матчах играла с позитивным настроем.
The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage (15–18 октября) и записи игр Last Chance Qualifier бесплатно по ссылке.
- 14 октября 2022
-
13:55
-
13:51
-
13:49
-
13:24
-
13:23
-
13:02
-
12:55
-
12:46
-
12:41
-
12:27
-
11:53
-
11:25
-
11:07
-
10:47
-
10:29
-
10:13
-
09:44
- 13 октября 2022
-
22:48
-
21:47
-
21:00
-
20:27
-
20:08
-
19:41
-
19:22
-
18:58
-
18:22
-
18:13
-
18:03
-
17:50
-
17:35
-
17:19
-
16:45
-
16:26
-
16:13
-
16:07