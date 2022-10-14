Ceb — о словах Puppey: нет, тебе не нужно быть дегенератом, чтобы стать лучшим в Dota 2

Двукратный чемпион The International Себастьян Ceb Дебс прокомментировал резкие слова Клемента Puppey Иванова о секрете успеха в Dota 2. Ранее легендарный эстонский капитан заявил, что «для победы нужно быть дегенератом» и полностью посвятить себя игре.

Я всегда уважал и буду уважать Puppey, но вам, конечно же, не нужно быть дегенератом или 18-летним, чтобы быть лучшим в этой игре. На самом деле всё совсем наоборот. Не дайте себя одурачить, иначе он лишит вас всех шансов на успех. Единственное, что верно в том высказывании, — тебе нужно много играть.

И Ceb знает, о чём говорит. В составе OG он выиграл два чемпионата мира по Dota 2 подряд — The International 8 и The International 9. Тогда в составе был лишь один по-настоящему молодой игрок — 18-летний Ana. Что касается умственных качеств, то Ceb запомнился как один из лучших мотиваторов и психологов в киберспорте, благодаря чему OG даже в крайне важных матчах играла с позитивным настроем.

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