После The International gpk может собрать новый состав с бывшими игроками Virtus.pro

Киберспортивный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов поразмышлял о будущем Virtus.pro после вылета с The International 2022 по Dota 2.

По информации специалиста, мидер VP Даниил gpk Скутин может снова сыграть в одной команде с Егором Nightfall Григоренко и Виталием Save Мельником, которые покинули состав российского клуба в ноябре прошлого года.

Ходят плотные слухи по поводу состава с gpk на миде, Save- на «четвёрке», Nightfall на «тройке». Кто будет «пятёркой» и кто будет керри в этом составе, пока большой вопрос. А самый главный вопрос — под каким тегом они будут играть?



Скорее всего, состав будет сверхдорогой, и не факт, что вообще найдутся команды, которые будут готовы его себе взять, — за исключением Virtus.pro.

Кузьминов также рассказал, что NAVI подписала контракт с мидером Cybercats Максимом Shigetsu Попадинецем, но пока неизвестно, будет ли он выступать за основной состав клуба.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage (15–18 октября) и записи игр Last Chance Qualifier бесплатно по ссылке.