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В Overwatch 2 уже сыграли 25 млн человек

В Overwatch 2 уже сыграли 25 млн человек
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Несмотря на сложный запуск и технические проблемы, в Overwatch 2 уже сыграло 25 млн игроков. Об этом Blizzard сообщила в «Твиттере» игры. Чтобы добиться такого результата, шутеру понадобилось 10 дней — он вышел на ПК и консолях 4 октября.

Фото: Blizzard Entertainment

Сразу после релиза игроки «стояли» в многотысячных очередях, чтобы войти в шутер, а также сталкивались с массой технических проблем и багов. Например, некоторые пользователи из-за общения в чате сами того не ведая покупали легендарные облики.

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Blizzard уже устранила ряд проблем и извинилась, объявив о раздаче подарков. С 25 октября и до конца первого сезона геймеры получат легендарный облик для Жнеца и брелок в виде аптечки. В онлайн-шутере также пройдут выходные с получением двойного опыта. Даты проведения назовут позже.

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