Игроки случайно покупают скины в Overwatch 2

Игроки в Overwatch 2 сообщили, что из-за бага они, сами того не зная, покупали облики бойцов и другие косметические предметы. Это происходит, когда пользователь находится на странице со скинами и при этом общается в чате — в процессе у некоторых людей срабатывает нажатие кнопки «купить».
Blizzard не возвращает средства — один из игроков обратился в поддержку с просьбой отменить покупку. На его запрос последовал вежливый отказ.
Баг со случайными покупками был выявлен ещё во время бета-тестирования шутера. Видимо, Blizzard тогда не успела исправить ошибку. На Reddit сообщается, что она уже исправлена, но деньги случайно купившим контент так и не вернули. Столкнувшиеся с проблемой люди рекомендуют пока не пользоваться внутриигровым чатом.
Вчера в Overwatch 2 также вновь начали появляться очереди на сервера, из-за чего многие пользователи ждали входа в игру более десяти минут.
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