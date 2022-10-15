BetBoom Team проиграла Gaimin Gladiators в групповой стадии The International 2022
Поделиться
Российская команда BetBoom Team уступила в первом матче группового этапа The International 2022. Серия первого тура группы А против Gaimin Gladiators закончилась в пользу команды из Европы.
Во второй игре BetBoom удивила соперников неожиданным пиком Beastmaster на роль керри и Sniper на центральную линию. Команда намеревалась давить с первых минут, но проиграла стадию лайнинга и долгое время отставала. В поздней стадии игроки GG много ошибались, но сильный Morphling проиграть такое уже не смог.
Dota 2. The International 11. Группа A
15 октября 2022, суббота. 05:00 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
2 : 0
BetBoom Team
Следующий матч в рамках группового этапа TI11 BetBoom Team проведёт через два часа против Royal Never Give Up из Китая.
The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage (15–18 октября) бесплатно по ссылке.
Комментарии
- 15 октября 2022
-
08:12
-
08:05
-
07:20
- 14 октября 2022
-
23:29
-
23:00
-
22:39
-
22:00
-
21:27
-
21:21
-
20:45
-
20:18
-
20:14
-
19:47
-
19:26
-
19:09
-
19:03
-
18:42
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
17:44
-
17:09
-
16:37
-
16:32
-
15:55
-
15:54
-
15:41
-
15:35
-
15:10
-
14:53
-
14:51
-
14:28
-
14:21
-
13:55
-
13:51
Партнерский контент