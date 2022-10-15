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BetBoom Team проиграла Gaimin Gladiators в групповой стадии The International 2022

BetBoom Team проиграла Gaimin Gladiators в групповой стадии The International 2022
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Российская команда BetBoom Team уступила в первом матче группового этапа The International 2022. Серия первого тура группы А против Gaimin Gladiators закончилась в пользу команды из Европы.

Во второй игре BetBoom удивила соперников неожиданным пиком Beastmaster на роль керри и Sniper на центральную линию. Команда намеревалась давить с первых минут, но проиграла стадию лайнинга и долгое время отставала. В поздней стадии игроки GG много ошибались, но сильный Morphling проиграть такое уже не смог.

Dota 2. The International 11. Группа A
15 октября 2022, суббота. 05:00 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
2 : 0
BetBoom Team

Следующий матч в рамках группового этапа TI11 BetBoom Team проведёт через два часа против Royal Never Give Up из Китая.

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