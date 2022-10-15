Призовой фонд The International 2022 превысил $ 16 млн

15 октября общий призовой фонд чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 увеличился до $ 16 млн.

Сейчас общая сумма, которую разыграют команды на TI11, составляет $ 16 073 781. Это все ещё меньше, чем на пяти последних турнирах The International, — например, в 2016 году призовой фонд составил $ 20,7 млн, а на последнем чемпионате мира в Бухаресте превысил $ 40 млн.

Фото: prizetrac.kr

Начальный призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 увеличивается за счёт внутриигровых покупок боевого пропуска, посвящённого турниру: в сумму добавляется 25% от всех продаж Battle Pass.



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