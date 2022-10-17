Керри BetBoom: верю, что мы можем играть нормально, — почему не получается, я не знаю

Игрок первой позиции BetBoom Team Никита Daxak Кузьмин прокомментировал неудачное выступление команды в групповой стадии The International 2022, чемпионата мира по Dota 2.

По словам российского киберспортсмена, пока ему не удаётся выявить причину, по которой коллектив не может раскрыть свой потенциал.

Если мы вернёмся хотя бы к тому, что мы делали первые четыре игры (просто с нормальным финалом), либо же вернёмся к той форме, в которой мы были на буткемпе в Малайзии, то, я думаю, всё будет хорошо.

Я верю, что мы можем играть нормально, — почему не получается, я не знаю. Хотя волнения вроде нет.

В настоящий момент BetBoom Team занимает последнее место в группе А, выиграв всего две карты.

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