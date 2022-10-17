Спустя два часа встреча OG и Liquid на TI11 возобновилась — Misha подключился к игре

Встреча между OG и Team Liquid на групповой стадии The International 2022 по Dota 2 была прервана из-за бага. Капитан OG Михаил Misha Агатов больше часа не мог вернуться в игру после отключения. Как сообщили игроки из его команды, он отключился, чтобы исправить техническую неполадку, однако у него почему-то исчезла кнопка переподключения.

Судя по всему, в дальнейшем сотрудники Valve пытались как-то решить этот инцидент, чтобы не переигрывать матч заново. В результате Misha каким-то образом удалось зайти в матч и продолжить встречу спустя два часа с небольшим, однако первую карту OG в итоге проиграла. Впереди команду ждёт второе противостояние с Team Liquid.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage (15–18 октября) бесплатно по ссылке.