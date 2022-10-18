Мама российского керри Gaimin Gladiators по Dota 2 заступилась за сына в комментариях
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Мама российского киберспортсмена Антона dyrachyo Шкредова, который сейчас выступает за Gaimin Gladiators на The International 2022 по Dota 2, ответила на критику в адрес сына в фанатском сообществе команды «ВКонтакте».
Ольга Шкредова отметила, что после прочтения комментариев у неё возник вопрос о поведении болельщиков, а потом она обратилась к пользователю, который назвал Gaimin Gladiators «мусором».
Мусор? Ты стань сначала хотя бы таким мусором, а потом что-то суди. Выйти на мировую арену — это уже очень большое достижение! Там собрались сильнейшие, проиграть всё равно кто-то должен. На то это и соревнования! Выбираются лучшие из лучших!
21-летний Шкредов вместе с Gaimin Gladiators занял седьмое место в группе А на чемпионате мира по Dota 2. В нижней сетке плей-офф европейская команда сыграет против Fnatic.
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