Microsoft хочет сделать конкурента App Store и Google Play. Для этого нужна Activision

Microsoft вознамерилась создать собственный мобильный магазин Xbox. Чтобы привлечь к нему пользователей App Store и Google Play, компании нужны игры Activision Blizzard. Об этом стало известно из документов расследования сделки корпорации с издателем Call of Duty и других популярных и прибыльных тайтлов.
Microsoft планирует создать цифровой магазин нового поколения, который будет доступен на всех платформах, в том числе и на мобильных устройствах. При этом непонятно, как корпорация сможет открыть собственную коммерческую площадку на iOS, где Apple запрещает открывать сторонние магазины.
График роста мобильных игр
Фото: Microsoft
Microsoft делает большую ставку на крайне прибыльные мобильные игры Call of Duty: Mobile и Candy Crush Saga. Отчасти из-за развитого мобильного подразделения компания и решила поглотить Activision Blizzard за рекордные $ 68,7 млрд.
Сейчас сделку между Microsoft и Activision Blizzard проверяют различные регуляторы. Если её одобрят, то игровой издатель станет частью Microsoft до конца июня 2023 года.
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