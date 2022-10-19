В Cyberpunk 2077 ежедневно играют 1 млн людей — и так почти целый месяц

CD Projekt RED похвалилась новым достижением Cyberpunk 2077. В течение четырёх недель в ролевой боевик ежедневно играет 1 млн пользователей, что без преувеличения отличный результат. Разработчики поблагодарили аудиторию, заявив, что такая мощная поддержка «лишает дара речи».

1 млн активных игроков каждый день в течение четырёх недель подряд — Найт-Сити, безусловно, процветает! Ваша страсть и постоянная поддержка лишают нас дара речи. Спасибо, Чумбы!

Этой осенью Cyberpunk 2077, можно сказать, реабилитировалась. Игра очень популярна в Steam и на консолях, а благодаря аниме-сериалу Cyberpunk: Edgrunners тайтлом заинтересовалась новая аудитория и те, кто разочаровался в нём на старте в 2020 году. Недавно CD Projekt RED рассказала, что совокупные продажи проекта превысили 20 млн копий.