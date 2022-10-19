В Cyberpunk 2077 ежедневно играют 1 млн людей — и так почти целый месяц
Поделиться
CD Projekt RED похвалилась новым достижением Cyberpunk 2077. В течение четырёх недель в ролевой боевик ежедневно играет 1 млн пользователей, что без преувеличения отличный результат. Разработчики поблагодарили аудиторию, заявив, что такая мощная поддержка «лишает дара речи».
1 млн активных игроков каждый день в течение четырёх недель подряд — Найт-Сити, безусловно, процветает! Ваша страсть и постоянная поддержка лишают нас дара речи. Спасибо, Чумбы!
Этой осенью Cyberpunk 2077, можно сказать, реабилитировалась. Игра очень популярна в Steam и на консолях, а благодаря аниме-сериалу Cyberpunk: Edgrunners тайтлом заинтересовалась новая аудитория и те, кто разочаровался в нём на старте в 2020 году. Недавно CD Projekt RED рассказала, что совокупные продажи проекта превысили 20 млн копий.
Комментарии
- 19 октября 2022
-
18:22
-
17:59
-
17:38
-
17:25
-
17:15
-
16:57
-
16:26
-
16:11
-
15:50
-
15:15
-
15:01
-
14:46
-
14:13
-
14:01
-
13:46
-
13:39
-
13:33
-
13:33
-
13:23
-
13:19
-
13:12
-
13:09
-
13:04
-
12:45
-
12:36
-
11:35
-
11:03
-
10:31
-
10:05
-
09:31
- 18 октября 2022
-
23:34
-
20:48
-
20:31
-
20:23
-
20:00
Партнерский контент