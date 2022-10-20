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Gaimin Gladiators с российским керри выиграла у Fnatic в плей-офф The International 2022

Gaimin Gladiators с российским керри выиграла у Fnatic в плей-офф The International 2022
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Европейская команда Gaimin Gladiators, за которую выступает российский киберспортсмен Антон dyrachYO Шкредов, победила Fnatic из Юго-Восточной Азии в матче первого раунда нижней сетки The International 2022 по Dota 2.

«Гладиаторы» выбрали более удачных персонажей на стадии драфта, но совершили ряд ошибок на первых минутах игры. Проигрывая более 20 тысяч золота, Gaimin Gladiators смогла перевернуть ход встречи и выйти в следующий раунд чемпионата мира.

Dota 2. The International 11. Раунд 1 (нижняя сетка)
20 октября 2022, четверг. 12:00 МСК
Fnatic
Окончен
0 : 1
Gaimin Gladiators

Таким образом, Fnatic завершает выступление на домашнем The International, заняв 13–16 место. Gaimin Gladiators же 22 октября сыграет против проигравшего в серии Tundra — OG.

Матчи плей-офф The International 2022 по Dota 2 пройдут 20–23 и 29–30 октября в Сингапуре. 16 лучших команд по итогам групповой стадии разыграют призовой фонд, который уже превышает $ 16,5 млн.

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