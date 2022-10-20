Фильм «Властелин колец: Братство кольца» позорно выпускают в формате NFT

Warner Bros. Discovery совместно с компанией Web3 firm Eluvio выпустили фильм «Властелин Колец: Братство кольца» в формате NFT. Поклонники трилогии Питера Джексона могут приобрести уникальные цифровые комплекты первой части на новой блокчейн-платформе под названием WB Movieverse («Киновселенная WB»).

Поклонники «Властелина колец» теперь могут приобретать, использовать и продавать эпический живой медиаопыт, который, несомненно, удивит и порадует их. Он предназначен для массовой потребительской аудитории, а не только для энтузиастов нашей платформы Web3, поэтому картина остаётся такой замечательной и привлекательной.

«Братство кольца» в формате NFT продаётся в двух изданиях: мистическом за $ 30 и эпическом за $ 100. В более дорогой версии зрителей ждут режиссёрская версия ленты, интерактивное меню с картами Средиземья, восемь часов дополнительных материалов и предметы из фильма в формате дополненной реальности.

Эпическое издание «Братства кольца»

Как отмечает компания, это лишь начало так называемой «Киновселенной WBD». В будущем корпорация планирует выпускать больше NFT-фильмов, которые можно будет обменивать, продавать или покупать на различных площадках.

Интересно, что бум NFT прошёл ещё в первой половине 2022 года после того, как многие игровые издатели отказались от цифровых токенов из-за резкой критики игроков. Эксперты отмечали, что технология в основном используется мошенниками, которые наживаются на обычных людях. Судя по всему, WBD решила поэкспериментировать с технологией и заработать ещё немного денег на своих культовых фильмах, однако вряд ли это приведёт к чему-то хорошему.