«Игра престолов» от мира игр. Вышел эпичный трейлер Final Fantasy 16
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Square Enix выпустила новый трейлер Final Fantasy XVI и коротко рассказала о завязке новой части серии. События развернутся спустя полторы тысячи лет после падения предков, когда Валестия пришла в упадок. Общее мироздание держится на Материнских кристаллах, вокруг которых образовались огромные города, сражающиеся между собой. У каждого королевства есть своё призываемое существо — Эйкон.
В трейлере авторы также показали героев будущего экшена и продемонстрировали бодрую боевую систему, которая напоминает что-то среднее между недавним ремейком Final Fantasy 7 и прошлой частью серии Final Fantasy 15.
Релиз Final Fantasy 16 состоится летом 2023 года эксклюзивно для PlayStation 5. Выйдет ли экшен на других платформах, пока не сообщается.
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