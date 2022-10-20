«Игра престолов» от мира игр. Вышел эпичный трейлер Final Fantasy 16

Square Enix выпустила новый трейлер Final Fantasy XVI и коротко рассказала о завязке новой части серии. События развернутся спустя полторы тысячи лет после падения предков, когда Валестия пришла в упадок. Общее мироздание держится на Материнских кристаллах, вокруг которых образовались огромные города, сражающиеся между собой. У каждого королевства есть своё призываемое существо — Эйкон.

В трейлере авторы также показали героев будущего экшена и продемонстрировали бодрую боевую систему, которая напоминает что-то среднее между недавним ремейком Final Fantasy 7 и прошлой частью серии Final Fantasy 15.

Релиз Final Fantasy 16 состоится летом 2023 года эксклюзивно для PlayStation 5. Выйдет ли экшен на других платформах, пока не сообщается.