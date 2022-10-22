Магазины продолжают продавать выключенную Overwatch на дисках

История первой Overwatch завершилась 3 октября, на следующий день вышел условно-бесплатный сиквел шутера. При этом многие торговые сети и онлайн-магазины продолжают продавать первую часть на дисках, а при установке на консоли или ПК игра превращается в Overwatch 2, что делает эти физические копии бессмысленными.
Диск с первой Overwatch продаётся в среднем за $ 25, некоторые пользователи Reddit нашли места, где шутер предлагают за целых $ 34 — это слишком дорого для игры, которой больше не существует.
Фото: Reddit
Любопытно то, что на дисках продаётся Overwatch Legendary Edition — её покупатели получают 15 уникальных скинов, которые автоматически переносятся в сиквел. Получается, польза от этих дисков всё же есть.
Overwatch 2 вышла 4 октября. Игра имела целый ряд проблем на старте, но в итоге за первые 10 дней в неё сыграли более 25 млн людей.
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