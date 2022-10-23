Blizzard потеряла статистику игроков в Overwatch 2 на консолях

Blizzard потеряла всю статистику матчей игроков в Overwatch 2 на консолях, отметив, что данные в период 4 по 18 октября восстановлены точно не будут. Об этом издатель объявил на официальном портале шутера. Данные исчезли из-за бага, который сбрасывал статистику геймеров после каждого сыгранного матча.

Компания сможет восстановить только статистику матчей, сыгранных после 18 октября, а также вернуть данные первой части серии. Издатель отметил, что на восстановление может уйти несколько недель. Проблема не коснулась игроков на ПК.

Мы начали исправлять эту ошибку. Игры, завершённые на консолях после исправления, будут корректно сохранять статистику всех профилей.

Blizzard извинилась за эту проблему.