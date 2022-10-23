Играем в Resident Evil Village с новым видом и обсуждаем сюжет Modern Warfare 2
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«Чемпионат» на связи! И мы снова продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в шестой раз проводим большой вечерний стрим, на котором будем обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:
- анонсы по Silent Hill;
- спорная Gotham Knights;
- геймплей ремейка Resident Evil 4;
- сюжетная кампания новой Modern Warfare 2.
Параллельно этому будем играть в демо грядущего дополнения для Resident Evil Village с видом от третьего лица!
Смотрите прямую трансляцию здесь в 19:15 мск
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