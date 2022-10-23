Играем в Resident Evil Village с новым видом и обсуждаем сюжет Modern Warfare 2

«Чемпионат» на связи! И мы снова продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в шестой раз проводим большой вечерний стрим, на котором будем обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:

анонсы по Silent Hill;

спорная Gotham Knights;

геймплей ремейка Resident Evil 4;

сюжетная кампания новой Modern Warfare 2.

Параллельно этому будем играть в демо грядущего дополнения для Resident Evil Village с видом от третьего лица!

Смотрите прямую трансляцию здесь в 19:15 мск

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