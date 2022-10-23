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Играем в Resident Evil Village с новым видом и обсуждаем сюжет Modern Warfare 2

Играем в Resident Evil Village с новым видом и обсуждаем сюжет Modern Warfare 2
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«Чемпионат» на связи! И мы снова продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в шестой раз проводим большой вечерний стрим, на котором будем обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:

  • анонсы по Silent Hill;
  • спорная Gotham Knights;
  • геймплей ремейка Resident Evil 4;
  • сюжетная кампания новой Modern Warfare 2.

Параллельно этому будем играть в демо грядущего дополнения для Resident Evil Village с видом от третьего лица!

Смотрите прямую трансляцию здесь в 19:15 мск

Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, Twitch или YouTube, чтобы мгновенно получить уведомление о начале эфира. Будет интересно, много, долго — и с интерактивом! Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и совместно обсудим самые яркие события недели.

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