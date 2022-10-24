Fallout 4 бесплатно улучшат для ПК, PS5 и Xbox Series

Bethesda анонсировала некстген-версию Fallout 4 на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. В улучшенной версии игры разработчики добавят несколько режимов на консолях: с повышенной частотой кадров и поддержкой разрешения 4K. Кроме того, создатели ролевого экшена исправят множество багов и добавят контент из Creation Club.

Апдейт должен выйти в 2023 году и стать полностью бесплатным для всех владельцев оригинальной игры. Нечто подобное компания уже делала с релизом юбилейного издания «Скайрима». Что ещё войдёт в обновлённую версию игры, неизвестно.

Fallout 4 — последняя на данный момент одиночная игра от Bethesda, получившая крайне положительные отзывы от прессы. Однако фанаты приняли «четвёрку» прохладнее, критикуя сильный упор на экшен, отсутствие привычных ролевых элементов и простейший сюжет.