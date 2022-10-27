Во сколько выйдет Call of Duty: Modern Warfare 2

До выпуска Call of Duty: Modern Warfare 2 остаются считанные часы. Новую часть Call of Duty ждут миллионы игроков, а мы решили рассказать, во сколько они смогут начать свой путь в мультиплеерных рангах.

Сюжетная кампания шутера доступна уже неделю, а сегодня открывается доступ к мультиплееру и кооперативным спецоперациями.

Xbox (Новая Зеландия) — 14:00 мск, 27 октября

PlayStation — 00:01 мск, 28 октября

ПК (Steam, Battle.net) — 07:00 мск, 28 октября.

Правда, Infinity Ward уже предупредила о намерении временно блокировать тех игроков, кто сменит регион ради раннего доступа. Это касается именно игроков на Xbox, которые исторически меняют страну на Новую Зеландию ради запуска на 8-20 часов раньше релиза в собственном регионе.

Блокировка, впрочем, совсем лёгкая — до запуска игры в домашнем регионе.

Запуск мультиплеера — лишь второй этап релиза Modern Warfare 2. Впереди, 16 ноября, начало первого сезона и запуск Warzone 2, а в середине декабря — релиз первого рейда.