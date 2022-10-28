Состоялся релиз Call of Duty: Modern Warfare 2
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Call of Duty: Modern Warfare 2 наконец добралась до релиза на ПК. Шутер уже доступен в Steam и Battle.net — пользователи могут играть как в мультиплеер, так и погрузиться в одиночную кампанию, которая уже неделю доступна всем обладателям предзаказов. Что касается покупки шутера, то мы уже выпустили гайд по приобретению игры на ПК.
Из преимуществ конкретно ПК-версии в Modern Warfare 2 разработчики выделяют поддержку 4К-разрешения и UltraWide-мониторов, а также более 500 различных настроек. Кроме того, защиту от читеров обеспечит программа Ricochet, которая уже зарекомендовала себя в Warzone.
Запуск игры — лишь второй этап релиза Modern Warfare 2. Уже 16 ноября стартует первый сезон Warzone 2, а в середине декабря — релиз первого рейда.
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