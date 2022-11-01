На старте Modern Warfare 2 заработала больше любой другой Call of Duty

Сделайте удивлённое лицо: старт продаж Modern Warfare 2 оказался самым прибыльным в истории всей франшизы Call of Duty. Об этом сообщает бизнес-издание Barron’s со ссылкой на свои источники.
Стартовые продажи превысили $ 600 млн — и это абсолютный рекорд за всё время существования серии, которая началась в 2003 году. Это также больше любого стартового уикенда фильмов. Даже выше показателей любых «Мстителей» и «Человека-паука: Нет пути домой».
Для Call of Duty подобный успех традиционен, однако прошлогодняя Vanguard показала большое падение интереса к франшизе — настолько, что в США сверхуспешная Elden Ring смогла обойти по общим продажам игру. Для Call of Duty это был провал, ведь речь про нишевую одиночную игру по новой IP и мастодонта индустрии.
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