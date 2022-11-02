В Call of Duty: Modern Warfare 2 больше не могут играть «халявщики»

Activision удалила из Call of Duty: Modern Warfare 2 в Steam функцию Family Sharing. Она позволяла играть в шутер всем, с кем раньше могли делиться владельцы библиотек, в которую он входил. При этом играть одновременно с владельцем она не позволяет. Удаление этой возможности заметили пользователи Reddit.
Судя по SteamDB, функцию убрали 31 октября — через три дня с момента полноценного релиза боевика. Игроки на старте могли делиться экшеном со своими друзьями. Пользователи Reddit раскритиковали Activision за то, что издатель не объявил об отключении Family Sharing публично.
Фото: SteamDB
В первые дни с момента релиза Call of Duty: Modern Warfare 2 заработала $ 800 млн. Это новый рекорд во франшизе — подобного результата не удалось достичь ни одной игре серии. Игра вышла на ПК и консолях 28 октября.
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