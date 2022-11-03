Обвесы на оружие сломаны в Call of Duty: Modern Warfare 2. Не ставьте их на пушки

Кому-то с релиза Call of Duty: Modern Warfare 2 казалось, что обвесы на оружие делают оружие хуже. Сейчас известный блогер TheXclusiveAce, который занимается «сборками» стволов в Call of Duty, подтвердил предположение.

Из его расследования следует, что установка всех пяти обвесов на оружие больше вредит ему. Игрок теряет или стабильность, или разброс, или скорость прицеливания — и это все очень важные параметры в MW2. Сейчас не получится сделать «сбалансированную сборку» — всё равно что-то чрезмерно сильно станет хуже.

Блогер советует ставить обвесы с конкретными особенностями — прицел, магазин повышенной вместимости. Вдобавок можно ставить обвесы без недостатков. А в остальном лучше оставлять слоты пустыми, поскольку вы сделаете только хуже.