Обвесы на оружие сломаны в Call of Duty: Modern Warfare 2. Не ставьте их на пушки

Кому-то с релиза Call of Duty: Modern Warfare 2 казалось, что обвесы на оружие делают оружие хуже. Сейчас известный блогер TheXclusiveAce, который занимается «сборками» стволов в Call of Duty, подтвердил предположение.
Из его расследования следует, что установка всех пяти обвесов на оружие больше вредит ему. Игрок теряет или стабильность, или разброс, или скорость прицеливания — и это все очень важные параметры в MW2. Сейчас не получится сделать «сбалансированную сборку» — всё равно что-то чрезмерно сильно станет хуже.
Блогер советует ставить обвесы с конкретными особенностями — прицел, магазин повышенной вместимости. Вдобавок можно ставить обвесы без недостатков. А в остальном лучше оставлять слоты пустыми, поскольку вы сделаете только хуже.
- 3 ноября 2022
-
19:12
-
19:10
-
18:32
-
18:25
-
18:24
-
17:58
-
17:51
-
17:39
-
17:11
-
17:03
-
16:31
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:28
-
15:00
-
14:45
-
14:33
-
14:11
-
13:47
-
13:45
-
13:41
-
13:08
-
12:49
-
12:41
-
12:16
-
11:49
-
11:03
-
10:37
-
10:03
-
09:36
-
03:10
-
03:01
-
02:47
-
01:08