В Final Fantasy 16 не будет «повесточки»

Продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида объяснил, почему в игре не будет большого количества чернокожих героев и представителей других не европейских наций. Он и его команда уверены, что внешность не главное, гораздо важнее сами персонажи — их убеждения, происхождение, личностные качества и мотивы.
Мы хотим, чтобы в центре внимания была не внешность наших персонажей, а их суть. Они сложные и разнообразные люди по своей природе, происхождению, убеждениям, личностным качествам и мотивам. Люди, чьи истории могут вызвать отклик.
Продюсер напомнил, что из-за лежащих в основе географических, технологических и геополитических ограничений сеттинга Final Fantasy 16, мир Валистеи (место, где развернутся события игры) никогда не будет настолько разнообразным, как современная Земля.
Этническое разнообразие в Валистее — это важно. Но чрезмерное количество представителей самых разных народов мира может привести к нарушению тех границ повествования, которые мы изначально установили для себя.
Кроме того, разработчики не могут себе позволить наделить протагонистов или антагонистов отличительными этническими характеристиками, не вызывая предубеждений аудитории и не провоцируя необоснованные спекуляции и споры.
Final Fantasy 16 анонсировали в 2020 году. Точная дата выхода новой части знаменитого и старейшего цикла ролевых приключений пока неизвестна. Релиз запланирован на 2023 год.
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