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Мясо с промокодами для Call of Duty Modern Warfare 2 спровоцировало скандал

Мясо с промокодами для Call of Duty Modern Warfare 2 спровоцировало скандал
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Jack Link's и Activision запустили акцию, благодаря которой покупатели вяленого мяса американского производителя получают промокоды на двойной опыт в боевике Call of Duty Modern Warfare 2. В результате разразился скандал, потому что мошенники начали воровать коды с упаковок прямо в магазинах, а потребители, которые приобретали мясо в том числе ради бонуса, начали массово жаловаться на обман.

Несколько воров признались, что они продают украденные промокоды в Сети. Один отметил, что его коллеги не собираются сворачивать свою деятельность, пока мясо с бонусами не исчезло с полок магазинов. Некоторые покупатели обвиняют в возникшей проблеме Jack Link's. По словам покупателей, они кладут коды не внутрь, а приклеивают их на упаковку.

Фото: Twitter

Производитель мяса признал свою вину — компания уже присылает коды на удвоенный опыт всем, кто обращается к ним в службу поддержки. Чтобы получить обещанный бонус, покупатель должен показать чек, доказывающий факт покупки вяленого мяса.

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