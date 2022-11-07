Modern Warfare 2 заработала больше $ 1 млрд за 10 дней. Это рекорд для Call of Duty

Activision Blizzard выпустила пресс-релиз, в котором похвасталась успехами Call of Duty: Modern Warfare 2. Шутер достиг выручки в $ 1 млрд всего за 10 дней — это абсолютный рекорд всей франшизы. Прошлый лучший результат принадлежал Call of Duty: Black Ops 2 — она собрала ту же сумму за 15 дней.

Подобный рекорд был вполне ожидаем после того, как Modern Warfare 2 заработала $ 800 млн за первые три дня и стала самым успешным запуском в истории Activision Blizzard. Таким образом, за неделю шутер добрал ещё $ 200 млн.

Помимо денежной составляющей Activision Blizzard поделилась и внутриигровой статистикой. Так, за 10 дней пользователи успели сыграть более 200 млн часов и провели более миллиарда матчей.