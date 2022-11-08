FIFA 23 предсказала победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

Совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу – 2022, крупнейшее спортивное событие года. EA Sports уже вовсю готовится к проведению ивента в FIFA 23. Компания решила провести собственный ЧМ-2022 в футбольном симуляторе и выяснить, кто же возьмёт заветный Кубок мира. Для этого она просимулировала матчи — в поединках сражались боты друг против друга.
Групповой этап в целом прошёл ожидаемо — Бразилия, Аргентина, Франция и Германия очень легко вышли в плей-офф с первого места. С трудностями столкнулась сборная Англии, которая чуть было не провалила групповой этап, но всё обошлось.
В финале сборные Бразилии и Аргентины встретились лицом к лицу — победу на чемпионате мира одержала сборная Лионеля Скалони. Победный и единственный гол, само собой, забил Лионель Месси. Третью строчку заняла Франция.
Чемпионат мира по футболу – 2022 стартует 20 ноября. Одноимённый ивент в FIFA 23 начнётся уже 9 ноября.
- 8 ноября 2022
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