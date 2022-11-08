Стиль и погром на скорости. Представлен режим «Захват» для Need for Speed: Unbound

EA представила режим Takeover из грядущей Need for Speed: Unbound. Как оказалось, «захват территорий» города будет происходить слегка нетривиальным способом — для этого предстоит проходить специальные заезды максимально эффектно и эффективно.

Среди прочего нужно дрифтовать, разбивать специальные предметы и показывать настоящее мастерство вождения. И всё это, конечно, желательно делать на максимально возможной скорости. А главным героем режима стал рэпер A$AP Rocky.

Need for Speed: Unbound выходит 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК, но предзаказавшие премиальное издание Palace получат доступ уже в конце ноября. Вдобавок свои 10 часов через пробную версию смогут заполучить подписчики сервиса EA Play.