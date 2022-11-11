Уже более 200 тыс. фанатов требуют вернуть Генри Кавилла в сериал «Ведьмак»

После объявления об уходе Генри Кавилла из сериала «Ведьмак» фанаты решили не сидеть сложа руки и запустили петицию с требованием о возвращении актёра и увольнении команды сценаристов Netflix. За каких-то две недели она собрала уже более 200 тыс. подписей — и их число продолжает стремительно расти.
Петиция о возвращении Генри Кавилла в сериал
Фото: Change.org
Создатель петиции под ником Stef Ma в недавнем посте призвал фанатов подписывать документ, чтобы Netflix обратила на него внимание и изменила своё решение. Подобных прецедентов в истории ещё не было, однако зритель стоит на своём и не собирается останавливаться на достигнутом.
Вряд ли петиция приведёт хоть к каким-то результатам, однако в какой-то момент авторам сериала и самому Генри Кавиллу точно придётся прокомментировать поднявшийся вой в Сети.
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