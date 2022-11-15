Раскрыт абсолютно новый боевой пропуск для Call of Duty: Warzone 2

Ролик боевого пропуска Call of Duty: Warzone 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2 утёк раньше времени, благодаря чему мы прямо сейчас можем узнать его наполнение и, что куда интереснее, как вообще он будет работать.

Не так давно Activision раскрыла, что теперь 100 этапов боевого пропуска станут нелинейными — игроки смогут выбирать награды, которые хотят получить раньше. Нечто подобное реализовано в Fortnite, но в Call of Duty механика всё же отличается.

Ожидает 20 блоков, внутри которых будет по пять наград — четыре базовые и одна, которую дают открыть только после открытия остальных на секторе. Для разблокировки блоков и наград нужны жетоны боевого пропуска — их можно получить при прокачке этапов сезона.

Вот, к примеру, сектор А18 — он включает четыре базовые награды (оружие, значок, обложку профиля, бустер опыта) и скин оперативника Роуз. Последний дадут открыть только после разблокировки четырёх остальных наград. После этого блок будет считаться закрытым.

Сектор А18

А вот и сам боевой пропуск. Тут видно, каким образом можно открывать новые секторы — где-то будет аж три пути, которые потом сужаются до двух хаб-точек, после чего вновь разделяются. К примеру, для открытия сектора А9 можно пройти через середину (А8) или снизу (А3, А5).

В целом важно понимать, что секторы лишь дают возможность быстрее получить какую-то позднюю награду — за получение 100 уровней вы всё равно откроете все награды сезона.

Call of Duty: Warzone 2 выходит завтра в 21:00 мск. Игру уже можно предварительно скачать.