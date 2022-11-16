Продюсеры «Ходячих мертвецов» хотят отсудить $ 200 млн

Пару дней назад создатель «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман и продюсеры одноимённого сериала подали судебный иск против телеканала AMC. Истцы хотят получить $ 200 млн (примерно 12 млрд рублей).

Претензия Киркмана и продюсеров в том, что AMC якобы скрыла свои истинные доходы от сериала и заплатила им меньше положенного. Все судебные разбирательства начались ещё в 2017 году из-за аналогичной проблемы, но продолжаются до сих пор. Правда, до этого ни одного суда продюсеры выиграть не смогли.

Адвокат AMC Орин Снайдер заявил, что этот случай — очередная попытка «выкачать много денег».

Этот иск означает очередную попытку выкачать деньги теми людьми, которые уже получили миллионы долларов от AMC. Мы уверены, что иск не примут, как не приняли и остальные.

Финальная серия 11-го сезона шоу выйдет 20 ноября — после этого сериал закончится.