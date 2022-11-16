Фанаты выпустили крутой ролик о Fallout 76. Его похвалила даже сама Bethesda

На канале Infectious Designer вышло видео, посвящённое Fallout 76. В нём задействованы настоящие актёры, которые показали жизнь до апокалипсиса и после него.

Срежиссировал ролик Брайан Кёртин. В описании к видео, скорее всего, оставленном Кёртином, отмечено, что на релизе Fallout 76 получилась проблемной, однако в итоге игру удалось довести до ума. Теперь она дарит многим геймерам незабываемые эмоции.

У ролика уже более 50 тыс. просмотров и почти 6 тыc. лайков. Этому наверняка поспособствовала реакция самой Bethesda. Компания опубликовала работу Кёртина у себя в социальных сетях и отметила, что она «взорвала мозг».

Fallout 76 — многопользовательская RPG, вышедшая в 2018 году. Игра доступна на PC, PS4 и Xbox One.