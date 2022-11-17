Ubisoft раскрыла первые детали и показала концепты ремейка Splinter Cell

Ровно 20 лет назад вышла самая первая часть нашумевшей серии шпионских стелс-боевиков Splinter Cell. В честь юбилея Ubisoft решила порадовать фанатов ранними концептами ремейка дебютного экшена и раскрыть подробности разработки.

Ремейк пока находится на очень ранней стадии прототипирования, но кое-что для проекта уже утвердили. Среди прочего:

обещают умный искусственный интеллект противников, которые будут быстро подстраиваться под ту или иную игровую ситуацию. Также, например, разные люди будут вести себя иначе. Охранник не настолько тщательно будет исследовать странные звуки, в отличие от солдата;

сделают очень продвинутое освещение с трассировкой лучей, объёмным звуком и реалистичными анимациями всех персонажей;

дизайн уровней вдохновлён Chaos Theory (2005) — обещают локации-песочницы со множеством вариантов прохождения. И да, пройти игру можно полностью без убийств;

Сам сюжет останется нетронутым, но, как сообщалось ранее, в него внесут небольшие изменения.

Также известно, что разработчики продолжают эксперименты с механиками всех частей серии, от Chaos Theory и Double Agent от Blacklist.

Концепт-арты ремейка Splinter Cell

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

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Дата выхода ремейка Splinter Cell пока неизвестна.