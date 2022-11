Nintendo отправила жалобы сайту с обложками для Steam, где были изображения её игр

Владельцы сайта SteamGridDB, на котором хранятся изображения для обложек в Steam, рассказали о DMCA-жалобах от Nintendo. Японской корпорации не понравились картинки с играми для Switch: Pokemon Scarlet, Pokemon Violet, Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3, Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Авторы были вынуждены удалить изображения со своего сайта, иначе они могли бы столкнуться с блокировкой всего сервиса. Интересно, что SteamGridDB никак не связан с эмуляторами Nintendo Switch — это просто портал с картинками из игр. Тем временем пользователи уже начали возвращать обложки на сайт. Пока неясно, возьмётся ли корпорация за портал при дальнейших «нарушениях».

Nintendo известна своим трепетным отношением к частной собственности. Японская корпорация нередко отправляет жалобы на музыку и другие элементы из её игр, распространяющиеся полностью бесплатно.