Норман Ридус: спин-офф о Дэриле Диксоне сильно отличается от «Ходячих мертвецов»

Спин-офф «Ходячих мертвецов» о Дэриле Диксоне будет кардинально отличаться от оригинального сериала. В новом шоу героя вновь сыграет Норман Ридус, а события развернутся в Европе. Об этом актёр рассказал журналистам издания Comicbook.
Норман напомнил, что в «Ходячих мертвецах» последняя сцена с Дэрилом завершилась на «более лёгкой и обнадёживающей ноте, но потом всё, как всегда, пошло не по плану». По словам Ридуса, в шоу про Дэрила Диксона совершенно другие кинематография и освещение. События спин-оффа развернутся в средневековых замках, а сюжет обратится к религиозной теме.
Режиссёр финальной серии «Ходячих мертвецов» Грегори «Грег» Никотеро добавил, что сценарий спин-оффа с Норманом Ридусом напоминает фантастическую книгу «Чужак в чужой стране», где зритель вместе с Дэрилом Диксоном будет исследовать постапокалиптическую Европу.
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» выходят в 2023 году на каналах AMC and AMC+. Точная дата премьеры пока неизвестна.
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