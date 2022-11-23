Норман Ридус: спин-офф о Дэриле Диксоне сильно отличается от «Ходячих мертвецов»

Спин-офф «Ходячих мертвецов» о Дэриле Диксоне будет кардинально отличаться от оригинального сериала. В новом шоу героя вновь сыграет Норман Ридус, а события развернутся в Европе. Об этом актёр рассказал журналистам издания Comicbook.

Норман напомнил, что в «Ходячих мертвецах» последняя сцена с Дэрилом завершилась на «более лёгкой и обнадёживающей ноте, но потом всё, как всегда, пошло не по плану». По словам Ридуса, в шоу про Дэрила Диксона совершенно другие кинематография и освещение. События спин-оффа развернутся в средневековых замках, а сюжет обратится к религиозной теме.

Режиссёр финальной серии «Ходячих мертвецов» Грегори «Грег» Никотеро добавил, что сценарий спин-оффа с Норманом Ридусом напоминает фантастическую книгу «Чужак в чужой стране», где зритель вместе с Дэрилом Диксоном будет исследовать постапокалиптическую Европу.

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