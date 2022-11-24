«Мы ничего не вырезали». Глава разработки The Callisto Protocol — об анимациях смерти
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Вчера стало известно, что в более дорогом издании хоррора The Callisto Protocol будет 13 новых анимаций смерти главного героя. Эта новость не особо обрадовала игроков, которые посчитали, что разработчики обделят владельцев обычного издания.
Геймдизайнер и глава студии Striking Distance Глен Скофилд отметил, что авторы ничего не вырезали из основной игры, чтобы потом использовать это в более дорогом издании.
Комментарий Глена Скофилда
Фото: Twitter
Для ясности: мы ничего не вырезали из основной игры для сезонного абонемента. Мы ещё даже не начали работу над этим контентом. Над этим всем работа будет вестись в следующем году. Фанаты просили добавить больше анимаций смерти, поэтому мы сосредоточимся на этом.
The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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