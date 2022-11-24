«А как дальше? Никак». Актёры озвучки God of War Ragnarok в России — о дубляже игр

Недавно актёры дубляжа Егор Васильев и Иван Непомнящий посетили трансляцию известного стримера Владимира Братишкина. Они рассказали о работе над God of War Ragnarok и ситуации по дубляжу в целом. Если коротко — всё довольно печально.

Вставлять запись разговора мы не будем, поскольку во фрагменте есть нецензурная брань. Найти запись можно на YouTube.

По словам актёров, реплики своих героев они закончили озвучивать в июне 2022 года, а саму работу начали ещё до приостановки деятельности Sony в России. Иван Непомнящий озвучил Атрея, а Егор Васильев подарил свой голос Фрейру. Также актёры отметили, что уже не надеялись услышать свои голоса в игре.

Васильев отметил, что студия Vox Records в данный момент озвучивает лишь одну игру. Он также отметил, что субтитры на русском языке убрали из Gotham Knights, а значит, такое будет практиковаться и дальше. О самом проекте Васильев отозвался не очень лестно.

А как дальше? Никак. Сейчас во многих играх будут отзывать даже русские субтитры.

Ещё стало известно о некой игре, которую Егор Васильев назвал «продолжением легенды» — перевод к ней тоже отозвали. О чём конкретно речь, неизвестно, но это точно не S.T.A.L.K.E.R. 2 и не Atomic Heart.

По большому счёту актёры дубляжа в данный момент остались практически без работы, поскольку делать своё дело на официальном уровне у них не получится, а заниматься озвучкой для пиратских проектов не каждый решится из-за рисков потерять репутацию.