«А как дальше? Никак». Актёры озвучки God of War Ragnarok в России — о дубляже игр

Недавно актёры дубляжа Егор Васильев и Иван Непомнящий посетили трансляцию известного стримера Владимира Братишкина. Они рассказали о работе над God of War Ragnarok и ситуации по дубляжу в целом. Если коротко — всё довольно печально.
По словам актёров, реплики своих героев они закончили озвучивать в июне 2022 года, а саму работу начали ещё до приостановки деятельности Sony в России. Иван Непомнящий озвучил Атрея, а Егор Васильев подарил свой голос Фрейру. Также актёры отметили, что уже не надеялись услышать свои голоса в игре.
Васильев отметил, что студия Vox Records в данный момент озвучивает лишь одну игру. Он также отметил, что субтитры на русском языке убрали из Gotham Knights, а значит, такое будет практиковаться и дальше. О самом проекте Васильев отозвался не очень лестно.
А как дальше? Никак. Сейчас во многих играх будут отзывать даже русские субтитры.
Ещё стало известно о некой игре, которую Егор Васильев назвал «продолжением легенды» — перевод к ней тоже отозвали. О чём конкретно речь, неизвестно, но это точно не S.T.A.L.K.E.R. 2 и не Atomic Heart.
По большому счёту актёры дубляжа в данный момент остались практически без работы, поскольку делать своё дело на официальном уровне у них не получится, а заниматься озвучкой для пиратских проектов не каждый решится из-за рисков потерять репутацию.
- 24 ноября 2022
-
12:42
-
12:39
-
12:38
-
11:41
-
11:05
-
10:56
-
10:25
-
09:53
- 23 ноября 2022
-
21:44
-
21:11
-
20:38
-
20:05
-
19:54
-
19:07
-
18:34
-
18:12
-
17:43
-
17:18
-
17:07
-
16:25
-
15:51
-
15:27
-
15:01
-
14:45
-
14:35
-
14:04
-
14:02
-
13:36
-
13:14
-
13:10
-
12:40
-
12:33
-
11:48
-
11:03
-
10:39