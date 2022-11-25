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Джеффри Дин Морган сломал обе ноги на съёмках «Ходячих мертвецов»

Джеффри Дин Морган сломал обе ноги на съёмках «Ходячих мертвецов»
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Профессия актёра довольно опасна. Казалось бы, нужно просто сняться в кино или сериале, не подвергая жизнь особому риску, но даже во время производства проектов случаются различные инциденты. Неприятную ситуацию пережил Джеффри Дин Морган, играющий Нигана в «Ходячих мертвецах».

Актёр рассказал, что сломал обе ноги во время съёмок финального эпизода. Изначально Дин Морган не придал этому особого значения, но после визита к врачу убедился в серьёзности проблемы. Причина травмы — прыжки в неудобной обуви, которую приходилось носить во время производства.

Честно говоря, у меня были не очень качественные ботинки. И я прыгал, приземляясь на них несколько раз. Изначально я думал, что это пустяк, но потом ситуация ухудшилась. Кости в моей пятке больше не такие гладкие.
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