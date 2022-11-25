Появились новые подробности обновлённой версии «Ведьмака 3»

Дизайнер квестов CD Projekt RED Филипп Вебер в своём «твиттере» рассказал фанатам «Ведьмака» о нововведениях в грядущем некст-ген обновлении третьей части цикла.

В обновлённом «Ведьмаке 3» авторы улучшили все кат-сцены — они будут рендериться в реальном времени на движке игры. В нынешней версии сюжетные сцены демонстрируются в пониженном разрешении и с меньшим количеством деталей.

В улучшенной версии также исправят урон от падений Геральта. В оригинальном приключении охотник на нечисть терял много здоровья даже при падении с небольшой высоты. После выхода патча он будет получать более реалистичный урон.

По словам Вебера, показанные в трейлере доспехи нильфгаардской гвардии, которые перенесут в игру из сериала от Netflix — опциональные. Изначально игроки будут видеть оригинальную броню, но её можно будет поменять на одеяние из сериального «Ведьмака».

Что касается фоторежима, то он точно будет доступен и на ПК, и на консолях. А указатель для быстрого перемещения в замок Вроницы перенесут в сам замок.

Некст-ген версия «Ведьмака 3» получит комплект интегрированных модов, в том числе набор из более тысячи улучшенных текстур HDReworked. Их создал моддер под ником HalkHoganPL. Этот пак для «Ведьмака 3» — самый популярный на портале Nexus Mods. При этом моды станут доступны и на PS5 c Xbox Series.

Некстген-патч для «Ведьмака 3» выйдет 14 декабря 2022 года. Он будет бесплатным для всех владельцев оригинальной игры.