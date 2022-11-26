У Steam новый рекорд. Онлайн превысил 31 млн человек

Steam обновил свой рекорд по количеству одновременных пользователей, которые активно пользуются магазином и другими функциями площадки. Сейчас на площадке Valve находится более 31,1 млн человек.

Фото: Steam

На новый рекорд повлиял целый ряд важных событий — и День благодарения, и традиционная распродажа «Чёрная Пятница», и снижение количества патронов у AWP в CS:GO. Предыдущий рекорд по количеству одновременных пользователей Steam обновил 23 октября. Тогда отметка достигла цифры в 30 млн человек.

Новость по теме В Steam новый рекорд — более 30 миллионов одновременных игроков

Число одновременных игроков в Steam постоянно растёт, о чём и говорит статистика на SteamDB. На фоне стабильного роста Ubisoft начала возвращать на платформу свои игры, они уже продаются в магазине на большой осенней распродаже.