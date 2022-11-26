У Steam новый рекорд. Онлайн превысил 31 млн человек
Поделиться
Steam обновил свой рекорд по количеству одновременных пользователей, которые активно пользуются магазином и другими функциями площадки. Сейчас на площадке Valve находится более 31,1 млн человек.
Фото: Steam
На новый рекорд повлиял целый ряд важных событий — и День благодарения, и традиционная распродажа «Чёрная Пятница», и снижение количества патронов у AWP в CS:GO. Предыдущий рекорд по количеству одновременных пользователей Steam обновил 23 октября. Тогда отметка достигла цифры в 30 млн человек.
Новость по темеВ Steam новый рекорд — более 30 миллионов одновременных игроков
Число одновременных игроков в Steam постоянно растёт, о чём и говорит статистика на SteamDB. На фоне стабильного роста Ubisoft начала возвращать на платформу свои игры, они уже продаются в магазине на большой осенней распродаже.
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
18:26
-
18:25
-
17:45
-
17:34
-
16:56
-
16:12
-
15:30
-
14:44
-
14:15
-
13:47
-
12:58
-
12:31
- 25 ноября 2022
-
22:00
-
21:37
-
21:19
-
21:09
-
20:18
-
19:46
-
19:21
-
18:39
-
18:05
-
17:49
-
17:36
-
17:29
-
17:21
-
17:17
-
17:01
-
16:58
-
16:34
-
16:19
-
15:56
-
15:33
-
15:33
-
15:01
-
14:37
Партнерский контент