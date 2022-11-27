65 тыс. строк диалогов и два часа кат-сцен — главное о разработке Marvelʼs Midnight Suns

Тактическое приключение Marvelʼs Midnight Suns выходит через несколько дней. В честь скорого релиза разработчики из Firaxis Games поделились подробностями создания игры.

Авторы записали для проекта более 65 тыс. строчек диалогов, «отсняли» более двух часов сюжетных сцен и оснастили приключение несколькими вариантами развития сюжета. По словам разработчиков, масса сил ушла на создание визуальных эффектов, которые сопровождают способности супергероев.

Аниматор Джон Стюарт отметил, что особенно много времени отняла огненная цепь Призрачного Гонщика. По его словам, создать её эффект очень сложно, но результат того стоил. Технический аниматор Эндрю Бенсон признался, что работать над Халком, Росомахой, Капитаном Марвел и другими супергероями — воплощение мечты и большая честь.

Marvelʼs Midnight Suns выйдет 2 декабря этого года на ПК, PS5 и Xbox Series, а в 2023 году тактика должна добраться до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.