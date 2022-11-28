Для The Settlers: New Allies выбрали самую неудачную дату выхода

Ubisoft уже несколько лет всё никак не может выпустить новую The Settlers — её несколько раз переносили и даже перерабатывали. На этот раз девятую часть культовой серии назвали The Settlers: New Allies, а её выход назначили на 17 февраля 2023 года для ПК. Также издатель запланирован выпуск игры на консолях.
В свежем ролике разработчики показали улучшения, которые они смогли произвести после прошлогоднего неудачного тестирования (хотя нам игра тогда понравилась), а также вновь рассказали об особенностях проекта.
Февраль и в прошлом году был забит новинками, а в 2023-м их будто бы стало только больше. Если Ubisoft желает отправить стратегию на верную гибель, то дату выбрали верную — рядом с Hogwarts: Legacy в мире «Гарри Поттера», российской Atomic Heart, стратегией Company of Heroes 3, расширением Lightfall для Destiny 2, ремейком Dead Space и якутской The Day Before. И это лишь малая часть крупных релизов начало года.
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