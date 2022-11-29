Не опять, а снова: Blizzard ужасно запустила World of Warcraft: Dragonflight

Прошедшей ночью Blizzard запустила крупное дополнение Dragonflight для World of Warcraft. Для компании всё обернулось так, как обычно и получается. Запуск расширения получился ужасным, игроки были буквально в ярости.
Игроки жаловались на невозможность зайти на серверы, а также на различные баги и вылеты. Blizzard уже даже извинилась перед игроками и пообещала решить все проблемы.
Фото: Twitter
Коротко о том, что творилось во время запуска, можно увидеть на скриншоте ниже. Игроки толпами пытались попасть на новый континент, но из-за различных проблем это удалось сделать не всем. Перемещение на новый континент через дирижабль и лодку было реализовано не очень удачно. Несмотря на ошибки, игроки пытались раз за разом попасть на новую локацию. Терпению фанатов World of Warcraft стоит позавидовать.
Фото: VG24/7
Аддон добавил в World of Warcraft Драконьи острова с новыми историями и расу Драктиров. Также появились обновлённый интерфейс, древо умений и многое другое.
- 29 ноября 2022
-
14:09
-
13:48
-
13:42
-
13:07
-
13:05
-
12:38
-
12:34
-
11:52
-
11:13
-
10:21
-
10:03
-
09:31
-
00:26
- 28 ноября 2022
-
22:28
-
22:04
-
21:50
-
20:12
-
20:11
-
19:16
-
19:14
-
18:45
-
18:13
-
18:01
-
17:40
-
17:24
-
17:14
-
16:51
-
16:50
-
16:24
-
16:21
-
16:06
-
15:58
-
15:46
-
15:30
-
15:00