Не опять, а снова: Blizzard ужасно запустила World of Warcraft: Dragonflight

Прошедшей ночью Blizzard запустила крупное дополнение Dragonflight для World of Warcraft. Для компании всё обернулось так, как обычно и получается. Запуск расширения получился ужасным, игроки были буквально в ярости.

Игроки жаловались на невозможность зайти на серверы, а также на различные баги и вылеты. Blizzard уже даже извинилась перед игроками и пообещала решить все проблемы.

Фото: Twitter

Коротко о том, что творилось во время запуска, можно увидеть на скриншоте ниже. Игроки толпами пытались попасть на новый континент, но из-за различных проблем это удалось сделать не всем. Перемещение на новый континент через дирижабль и лодку было реализовано не очень удачно. Несмотря на ошибки, игроки пытались раз за разом попасть на новую локацию. Терпению фанатов World of Warcraft стоит позавидовать.

Фото: VG24/7

Аддон добавил в World of Warcraft Драконьи острова с новыми историями и расу Драктиров. Также появились обновлённый интерфейс, древо умений и многое другое.