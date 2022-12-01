Бывший саппорт Virtus.pro рассказал о вариантах продолжения карьеры
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Российский киберспортсмен Егор Xakoda Липартия вскоре после объявления о завершении контракта с клубом Virtus.pro запустил стрим, на котором рассказал о дальнейших планах в Dota 2.
По словам саппорта, перед стартом сезона Dota Pro Circuit 2022/2023 у него есть два пути:
Я давно знал, что уйду. Сейчас два варианта — либо я найду команду, которая мне нравится и где люди хотят работать со мной, либо просто сосредоточусь на своей индивидуальной форме, буду играть рейтинговые матчи.
Липартия также отметил, что не видит ничего страшного в том, чтобы пропустить первую часть сезона, поскольку в марте многие команды будут обновлять составы.
Ранее клуб Virtus.pro сообщил, что Xakoda и yamich покинули состав по Dota 2.
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