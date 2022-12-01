Virtus.pro попрощалась с двумя игроками состава по Dota 2

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro официально сообщил о расставании с двумя игроками состава по Dota 2.

Команду покинули саппорты Даниял yamich Лазебный и Егор Xakoda Липартия, которые выступали за клуб в предыдущем сезоне. Кто заменит игроков в составе на предстоящий сезон Dota Pro Circuit 2022/2023, пока не сообщается.

Ранее состав, который представлял клуб на чемпионате мира The International 2022, также решил оставить керри Роман RAMZES666 Кушнарёв.

Новость по теме RAMZES666 покинул Virtus.pro после вылета с The International 2022 по Dota 2

По нашей информации, Virtus.pro уже определилась с новым составом по Dota 2 и представит его в ближайшее время. Туда не войдёт ни один из оставшихся в ростере игроков, оба покинут клуб чуть позже.

Состав Virtus.pro по Dota 2 на текущий момент: