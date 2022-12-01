Virtus.pro попрощалась с двумя игроками состава по Dota 2
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Российский киберспортивный клуб Virtus.pro официально сообщил о расставании с двумя игроками состава по Dota 2.
Команду покинули саппорты Даниял yamich Лазебный и Егор Xakoda Липартия, которые выступали за клуб в предыдущем сезоне. Кто заменит игроков в составе на предстоящий сезон Dota Pro Circuit 2022/2023, пока не сообщается.
Ранее состав, который представлял клуб на чемпионате мира The International 2022, также решил оставить керри Роман RAMZES666 Кушнарёв.
По нашей информации, Virtus.pro уже определилась с новым составом по Dota 2 и представит его в ближайшее время. Туда не войдёт ни один из оставшихся в ростере игроков, оба покинут клуб чуть позже.
Состав Virtus.pro по Dota 2 на текущий момент:
- ???;
- Даниил gpk Скутин;
- Дмитрий DM Дорохин;
- ???;
- ???.
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