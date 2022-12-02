К концу года к 5G будет подключён миллиард человек

Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сообщил, что к концу этого года количество людей, подключённых к связи 5G, достигнет миллиарда. Хотя это, конечно, ещё далеко до уровня 4G. По состоянию на 2020 год к связи подключено более 5 млрд человек.

Отмечается, что пик роста 4G случится в конце года, а потом на смену придёт 5G. Очевидно, что за более качественную связь придётся больше платить. Примерно 25% операторов подняли цены на свои услуги на 40%. Также стало известно, что в США 5G охватывает примерно 80% населения.

По мнению аналитиков Ericsson, операторы связи будут привлекать всё больше людей к 5G, аргументируя это более высокой скоростью интернета и качеством связи. При этом, как уже было сказано, за 5G придётся больше платить.