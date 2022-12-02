К концу года к 5G будет подключён миллиард человек

Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сообщил, что к концу этого года количество людей, подключённых к связи 5G, достигнет миллиарда. Хотя это, конечно, ещё далеко до уровня 4G. По состоянию на 2020 год к связи подключено более 5 млрд человек.
Отмечается, что пик роста 4G случится в конце года, а потом на смену придёт 5G. Очевидно, что за более качественную связь придётся больше платить. Примерно 25% операторов подняли цены на свои услуги на 40%. Также стало известно, что в США 5G охватывает примерно 80% населения.
По мнению аналитиков Ericsson, операторы связи будут привлекать всё больше людей к 5G, аргументируя это более высокой скоростью интернета и качеством связи. При этом, как уже было сказано, за 5G придётся больше платить.
- 2 декабря 2022
-
10:29
-
09:39
-
01:09
-
00:23
- 1 декабря 2022
-
23:47
-
21:39
-
21:10
-
20:36
-
20:29
-
20:03
-
19:34
-
19:23
-
19:04
-
19:01
-
18:56
-
18:34
-
18:34
-
17:59
-
17:33
-
17:13
-
16:59
-
16:33
-
16:30
-
16:14
-
16:02
-
15:57
-
15:42
-
15:33
-
15:24
-
14:52
-
14:18
-
14:14
-
13:43
-
13:41
-
13:08