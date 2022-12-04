Уход Генри Кавилла сыграет сериалу «Ведьмак» на руку, считают в Netflix
Поделиться
Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич заявила, что новый Геральт, которого с четвёртого сезона будет играть Лиам Хемсворт, вдохнёт в шоу новую жизнь.
Я думаю, что для нас это совершенно новая глава, которая привнесёт в сериал новую энергию. Зрители точно найдут в шоу то, что им понравится. Я лично очень рада и воодушевлена.
По слухам, Генри Кавилл оставил роль Геральта из Ривии потому, что рассорился с продюсерами шоу. По заверению инсайдеров, Генри хотел сделать его более похожим на оригинального героя из книг Анджея Сапковского. Актёр собирался уйти из сериала после второго сезона.
В октябре бывший член команды сценаристов сериала «Ведьмак» Бо ДеМайо заявил, что его коллеги, которые трудятся над шоу, не любят оригинальные книги Анджея Сапковского и игры про Геральта от CD Projekt RED. По словам Бо, некоторые сценаристы даже открыто стебались над этими произведениями.
Комментарии
- 4 декабря 2022
-
15:21
-
14:43
-
14:15
-
13:40
-
13:03
-
12:40
-
12:38
- 3 декабря 2022
-
23:39
-
22:22
-
18:37
-
18:27
-
18:02
-
17:27
-
17:05
-
16:44
-
16:29
-
16:07
-
15:43
-
14:38
-
14:12
-
13:34
-
13:03
-
12:36
- 2 декабря 2022
-
21:56
-
21:34
-
21:21
-
21:00
-
20:58
-
20:30
-
19:36
-
19:02
-
18:56
-
18:22
-
17:50
-
17:14
Партнерский контент