Уход Генри Кавилла сыграет сериалу «Ведьмак» на руку, считают в Netflix

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич заявила, что новый Геральт, которого с четвёртого сезона будет играть Лиам Хемсворт, вдохнёт в шоу новую жизнь.

Я думаю, что для нас это совершенно новая глава, которая привнесёт в сериал новую энергию. Зрители точно найдут в шоу то, что им понравится. Я лично очень рада и воодушевлена.

По слухам, Генри Кавилл оставил роль Геральта из Ривии потому, что рассорился с продюсерами шоу. По заверению инсайдеров, Генри хотел сделать его более похожим на оригинального героя из книг Анджея Сапковского. Актёр собирался уйти из сериала после второго сезона.

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В октябре бывший член команды сценаристов сериала «Ведьмак» Бо ДеМайо заявил, что его коллеги, которые трудятся над шоу, не любят оригинальные книги Анджея Сапковского и игры про Геральта от CD Projekt RED. По словам Бо, некоторые сценаристы даже открыто стебались над этими произведениями.