Второй сезон сериала по «Властелину колец» представит 8 новых актёров
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Amazon объявила, что во втором сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» появится восемь новых актёров. Ранее сообщалось, что каст также пополнили шесть новых лиц. Судя по всему, состав со временем может стать ещё больше.
Актёрский состав пополнят Калам Линч, Оливер Элвин–Уилсон, Гави Сингх Шера, Селина Ло, Уильям Чабб, Стюарт Боумен, Кевин Элдон и Уилл Кин. Какие роли достались актёрам, неизвестно. Об этом наверняка станет известно позже.
Фото: Amazon
Первый сезон «Властелина колец: Колец власти» закончился. Шоу приняли смешанно, отмечая красивые пейзажи и общую атмосферу, но под критику попал сюжет, персонажи и многое другое.
Съёмки второго сезона шоу уже идут, но его премьеру не стоит ждать раньше 2024 года.
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