Дополнение для Horizon Forbidden West расскажет про уничтожение Голливуда
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На The Game Awards анонсировали первое дополнение для Horizon Forbidden West с подзаголовком Burning Shores. Расширение будет посвящено невероятной угрозе где-то в Лос-Анджелесе на вулканическом архипелаге. DLC поступит в продажу 19 апреля 2023 года эксклюзивно на PS5 — спустя чуть больше года после релиза оригинальной игры. Стоимость дополнения и его размеры пока не сообщают.
Авторы пока не рассказали каких-либо деталей, однако в трейлере показали нового очень опасного робота, который разрушает культовую надпись «Голливуд». Судя по всему, игроков ожидают знакомые по GTA: San Andreas и GTA 5 пейзажи, включая обсерваторию Гриффита и «Аллею Славы».
Следить за всеми анонсами и новостями можно в нашем отдельном материале.
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