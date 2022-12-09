Авторы Diablo 4 работают сверхурочно, чтобы выпустить игру в срок

На прошедшей этой ночью The Game Awards объявили дату релиза Diablo 4. Игра выйдет 6 июня 2023 года на всех актуальных платформах. А The Washington Post недавно взял анонимные интервью у нескольких разработчиков Blizzard. В результате выяснилось, что авторам несколько месяцев нужно работать сверхурочно, чтобы сдать проект в срок.

Новость по теме Официально: Diablo 4 выйдет 6 июня 2023 года

По словам анонимных разработчиков, создание Diablo 4 с самого начала не было гладким. Многие идеи авторов были отвергнуты продюсерами, от ряда механик и вовсе пришлось отказаться. Переработки для команды были нормой ещё на старте.

В один момент студии пришлось собрать волю в кулак и назначить дату релиза. А разработчики добровольно решили снова начать работать внеурочно.

Несмотря на желание избежать кранча, некоторые сотрудники Blizzard в последние месяцы снова вынуждены много работать. Потому что они не хотят выпускать сырую игру.

Blizzard в свою очередь мотивирует авторов Diablo 4, даря им за переработки различные корпоративные бонусы. Некоторые разработчики отмечают, что сверхурочная работа при этом всё равно сказывается на здоровье и общем самочувствии.