Авторы Diablo 4 работают сверхурочно, чтобы выпустить игру в срок

На прошедшей этой ночью The Game Awards объявили дату релиза Diablo 4. Игра выйдет 6 июня 2023 года на всех актуальных платформах. А The Washington Post недавно взял анонимные интервью у нескольких разработчиков Blizzard. В результате выяснилось, что авторам несколько месяцев нужно работать сверхурочно, чтобы сдать проект в срок.
По словам анонимных разработчиков, создание Diablo 4 с самого начала не было гладким. Многие идеи авторов были отвергнуты продюсерами, от ряда механик и вовсе пришлось отказаться. Переработки для команды были нормой ещё на старте.
В один момент студии пришлось собрать волю в кулак и назначить дату релиза. А разработчики добровольно решили снова начать работать внеурочно.
Несмотря на желание избежать кранча, некоторые сотрудники Blizzard в последние месяцы снова вынуждены много работать. Потому что они не хотят выпускать сырую игру.
Blizzard в свою очередь мотивирует авторов Diablo 4, даря им за переработки различные корпоративные бонусы. Некоторые разработчики отмечают, что сверхурочная работа при этом всё равно сказывается на здоровье и общем самочувствии.
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